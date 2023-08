Charleroi: il tabasse sa compagne et son ex dans un terrain vague

Lors d’un premier arrêt, Ismail a forcé sa compagne à sortir de la voiture pour lui asséner une gifle avant de remonter dans l’habitacle. Un peu plus tard, sur un terrain vague gillicien, un second arrêt a eu lieu. "Il a encore porté plusieurs coups à sa compagne et a agi de la même manière avec son ex-compagne. Un ami, également présent dans la voiture, a bien tenté de s’interposer. Mais le prévenu l’a alors menacé de lui faire subir la même chose", ajoutait le parquet.

Une 17e condamnation judiciaire

L’ex-compagne d’Ismail a vécu un calvaire, aux conséquences désastreuses: fracture du plancher de l’orbite gauche, fracture du sinus et du nez et déviation nasale.

Ce jeudi matin, Ismail fut également condamné pour deux autres scènes de coups, dont une sur sa compagne enceinte de quatre mois à l’époque, et pour un harcèlement. Selon le prévenu, sa consommation d’alcool à l’époque des faits était à l’origine de ses violentes et inquiétantes réactions…

Condamné à quatre ans de prison avec sursis en septembre 2018 par la Cour d’appel de Mons, Ismail n’a "pas tenu compte de ce sévère rappel à la loi", selon le tribunal. En état de récidive, le Carolo écope d’une lourde peine de quatre ans de prison. La justice s’est opposée aux différentes mesures de faveur proposées par la défense.

L’homme de 28 ans devra aussi s’acquitter d’une amende s’élevant à 2 400 € et échappe de peu à l’arrestation immédiate requise par le ministère public.