Charleroi: une personne âgée et une adolescente agressées la même semaine

Face au tribunal correctionnel de Charleroi, l’homme de 28 ans nie être celui qui a arraché le bijou et balance son complice. Une semaine plus tard, non loin de la chaussée de Bruxelles à Dampremy, c’est un père de famille et sa fille âgée de 13 ans qui ont trouvé Mohamed sur leur chemin de balade à vélo. Pour ce second vol avec violence, le prévenu reconnaît avoir pris la chaîne en or appartenant au papa, pas son portefeuille. "J’ai même rendu la chaîne à la personne. Je n’étais pas dans mon état normal parce que j’avais consommé de l’alcool et de la cocaïne", se défend Mohamed. Comble de l’ironie, ce dernier affirme avoir débuté ces consommations à la suite d’une agression dont il a été victime il y a plusieurs mois…

Traumatisée, la jeune fille de 13 ans qui accompagnait son papa lors de l’agression a tenté d’intervenir pour arrêter Mohamed. "Aujourd’hui, elle a du mal à marcher seule en rue alors qu’elle commence à prendre les transports en commun pour aller à l’école", indique Me Baudart, son avocate.

Débarqué en Belgique en 2020, après avoir fui la violence au Proche-Orient, Mohamed n’a aucun casier judiciaire et écopera de sa première condamnation judiciaire le 14 septembre prochain. Une peine exemplaire de 15 mois de prison est requise par la substitute Broucke. Du côté de la défense, on espère obtenir un sursis simple.