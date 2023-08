Opération Disruption à Charleroi : 30 policiers chaque jour, en ville, de 7 à 21 heures

"Ma volonté, c’était vraiment de renforcer la présence policière, en particulier sur le campus étudiant, aux abords des écoles, dans les stations de métro, à la gare… Tous les lieux à très forte fréquentation, pour qu’on s’y sente en sécurité en voyant des policiers. Et tout cela avec une présence policière à pied et à vélo, ce qui veut dire des policiers qu’on peut facilement interpeller s’il y a un souci", dit Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi.

Ce lundi matin, le coup d’envoi a été donné. L’opération Disruption va continuer jusqu’à nouvel ordre. En se baladant à la Ville Haute, ici on verbalise quelqu’un garé en double file avec ses quatre feux clignotants dans une rue trop étroite pour le doubler ; là, un dépôt de poubelles blanches sorties dès le matin alors que le camion poubelle ne passe que le lendemain ; là encore, un homme au comportement suspect dans un parc qui semble faire le pied de grue (attendre des clients pour un deal ?) et qui sera contrôlé et fouillé, ici à nouveau une devanture d’un magasin fermé qui déborde du bâtiment et empêche de marcher tranquillement sur le trottoir.

"Les deux thèmes de plainte les plus fréquents des Carolos, c’est d’un côté l’insécurité routière: des gens qui continuent à rouler comme des fous, à se garer n’importe comment, et créent donc un danger pour les piétons, les parents avec une poussette ou encore les personnes à mobilité réduite. De l’autre côté, c’est tout ce qui est lié à la consommation et au trafic de drogue", précise Paul Magnette. Incivilités, toxicomanie, pickpocket, mendicité, deal de rue sont aussi dans les cartons, ajoute la police.

Avec la fin tant attendue des travaux à la Ville Haute, les espaces publics sont repensés pour maximiser la visibilité, l’apport de lumière (naturelle la journée, artificielle la nuit), les réaménagements de sécurité routière, "bref, tout ce qu’on peut pour ramener de la vie dans les rues, et permettre une surveillance sociale des espaces publics", glisse-t-on à la police. "Si une maman passe l’après-midi dans une rue avec ses enfants qui jouent, les dealers seront dérangés et s’en iront faire leur sale boulot plus loin. Ça ne mettra pas un terme au deal, la problématique dépasse bien évidemment notre échelle, mais si cela peut se faire loin des yeux et des oreilles des riverains et des commerçants, c’est déjà ça de gagné."

Disruption, c’est un terme anglais qui signifie "casser les habitudes". "Et c’est vraiment ce qu’on essaie de faire, à deux niveaux, explique Laurent Van Doren, chef de corps. D’un côté, casser les habitudes des criminels en occupant le terrain où ils dealent, casser les habitudes des personnes inciviles en verbalisant pour des comportements routiers dangereux, des dépôts clandestins, etc. De l’autre, c’est aussi casser les habitudes de nos policiers. Ici, tous les services sont sur le pont, chacun doit toucher à tout, et notamment parler aux gens, entrer dans les commerces, récolter des informations, informer et rassurer. Nous sommes en partenariat avec la police fédérale, pour ses patrouilles à cheval et la Direction de la coordination, avec le TEC pour les contrôles dans les transports en commun et les stations, avec la Ville de Charleroi et l’intercommunale Tibi enfin pour les agents constatateurs et les dépôts d’immondices."

En marge de cette Disruption, les opérations ponctuelles comme DILRU ou Épervier, les contrôles routiers (alcool et stupéfiants) ou encore les contrôles de vitesse vont continuer à s’enchaîner. "On évaluera les résultats tous les mois, mais c’est surtout dans un an ou deux, j’espère, qu’on verra vraiment le résultat dans le sentiment de sécurité des habitants", conclut Laurent Van Doren.