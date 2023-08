La route de la Basse-Sambre (N90) qui relie le R3 au rond-point du Marsupilami à Charleroi, est fermée au niveau de Gilly. La circulation est à l'arrêt dans les deux sens, précise la police sur inforoutes.be.

Comme souvent, il s'agit des "tunnels", ici à hauteur de l'ancien avion. On nous rapporte 60 centimètres d'eau. Les pompiers ont balisé les lieux, accompagnés de la police locale et les WPR (police de la route). La raison de l'inondation semble être, comme c'est déjà arrivé, que les "pompes" prévues dans le tunnel, surchargées, finissent par être sous eaux et arrêter de fonctionner.

Attention donc au trafic en provenance de la Basse Sambre et de Namur, préférez des itinéraires alternatifs pour éviter d'être coincés dans le trafic redirigé dans les rues de Gilly.