Il braque un fleuriste à Marchienne

Alors qu’il avait fui les lieux avant l’intervention policière, Blidariu est revenu sur place pour reprendre son véhicule. Or, celui-ci avait attiré l’attention des enquêteurs. "Quand les policiers ont fouillé la voiture, ils ont découvert plusieurs radios et des aspirateurs dans le coffre. Les clés étaient encore sur le contact", précise la substitute Teixeira. Les agents ont alors remarqué l’attitude suspecte de Blidariu qui se dirigeait vers la voiture et ont procédé à l’interpellation.

7 litres de bière

Soumis aux images de vidéosurveillance, l’homme de 28 ans a bien confirmé être l’auteur du vol avec effraction. Interrogé ce jeudi matin par le tribunal sur ses motivations, le jeune homme a rejeté la responsabilité sur la boisson. "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans ma tête", confirme l’homme détenu. Effectivement, après avoir consommé sept litres de bière, difficile de garder la tête froide…

Puisque le précédent avertissement judiciaire n’a pas refroidi les ardeurs du voleur et qu’un risque de récidive n’est pas exclu, le parquet souhaite qu’une peine d’un an de prison soit prononcée. La défense souhaite un sursis simple. Jugement le 8 septembre.