Charleroi: feu vert pour le quartier Interbéton

C’est sous l’avant dernière majorité que son propriétaire avait déposé un projet de réurbanisation. La demande de permis avait été introduite en 2017, pour la construction de deux tours de logements, les River Towers. Leur hauteur dépassait les 100 mètres (rien n’est plus haut à Charleroi), elles devaient compter 27 étages. Le fonctionnaire délégué Raphaël Stokis a flingué ce projet pharaonique, inadapté à Charleroi. La Ville a introduit des recours pour tenter de renverser la décision. En vain.

"En concertation avec nos services, la cellule Bouwmeester et cette fois le fonctionnaire délégué, le propriétaire a retravaillé son intention en profondeur, tout a été remis à plat, poursuit Paul Magnette. On s’est accordé sur la vision du développement immobilier avant de se focaliser sur des demandes de permis. La volonté est de créer un parc habité, du logement ancré dans une trame végétale en bordure de la Sambre. Il s’agit par ailleurs de reconfigurer le mix commercial existant pour rapprocher du cœur urbain des fonctions que l’on trouve généralement en périphérie des villes, en aucun cas concurrente avec les enseignes existantes. L’ancien complexe automobile D’Ieteren, repris par Toys R Us, sera l’élément central de ce redéploiement."

Le promoteur n’a pas renoncé à construire du logement: 540 appartements sont en effet programmés. Mais dans des tours moins hautes que celles initialement prévues. "C’est aussi l’occasion de valoriser la sortie proche du ring avec la construction d’un parking P + R et l’aménagement d’un pédibus, un itinéraire piéton pour sécuriser les déplacements des enfants vers et au retour de leur école dans le centre-ville."

Enfin, le projet doit exploiter la trame bleue de la rivière toute proche, dont les quais viennent de bénéficier d’une rénovation.