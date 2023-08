Une rentrée scolaire en musique dans une vingtaine d'écoles de Charleroi

De ce lundi 28 août au vendredi 1er septembre, de Marcinelle à Dampremy en passant par Charleroi-Nord, Montignies-sur-Sambre ou encore le centre-ville, des artistes confirmés ou de jeunes talents rythmeront le retour en classe de plusieurs centaines d’élèves dans une vingtaine d’établissements.

Cette action haute en couleur et en rythmes ravit Julie Patte, Première échevine en charge de l’Enseignement: "La rentrée scolaire est toujours un moment particulier pour les enfants et leurs parents. Elle marque les retrouvailles avec les copains et copines, mais elle peut être aussi synonyme de craintes et d’appréhensions. Dès lors, la musique et le rire peuvent soulager les petits chagrins et donner un côté chaleureux à cet événement de reprise."

Transformer la tension du retour à l’école en moment de plaisir: c’est le but, revendiqué par le directeur de l’Eden Fabrice Laurent. En dehors de l’aspect purement festif, amener la culture dans la cour de récré ou dans une salle de classe est une chose essentielle, poursuit la première échevine. "L’école est le vecteur idéal pour offrir aux élèves des opportunités de découvertes culturelles et artistiques et favoriser le développement de leur propre créativité. Grâce aux collaborations entre l’Eden, les Jeunesses Musicales et nos académies sans oublier le soutien du consortium PECA Hainaut-Sud, nous travaillons toute l’année pour que la culture sous toutes ses formes s’invite dans nos établissements scolaires."