Charleroi: une rentrée particulièrement chargée pour le bourgmestre Paul Magnette

Paul Magnette, avez-vous pris des congés ?

Je me suis rendu dans le nord de l’Italie où nous avons beaucoup circulé en train, entre Padoue et Vérone, puis à Turin. En vacances, les municipalistes sont toujours à l’affût de bonnes idées à ramener. Mais ce qui marche ailleurs ne fonctionne pas nécessairement ici.

Vous avez un exemple ?

Les conteneurs enterrés de Tibi: les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.

Où en sont les projets que vous portez dans vos différentes compétences ?

Tout avance bien en aménagement urbain. Nous inaugurons le campus de Charleroi Métropole le 8 septembre. Un quartier étudiant va voir le jour au cœur de notre ville. À ce stade, des permis ont été délivrés pour la création de 350 kots dans l’immeuble l’Eldorado au piétonnier de la Montagne, dans un ancien bâtiment du Forem avenue des Alliés et rue Mignolet à Montignies-sur-Sambre. A terme, nous attendons 10 000 étudiants, ils seront déjà 2 500 à 3 000 lors de cette année académique.

Ça va changer la sociologie du quartier ?

Ce n’est pas le but. Il s’agit de favoriser la mixité sociale, mais sans chasser les gens qui vivent là. Voir des enfants jouer sur la place du Manège, c’est un spectacle qui fait vraiment plaisir. Un campus multi-opérateurs comme celui qui va prendre son envol dans quelques semaines avant de continuer à évoluer avec le projet de l’UCLouvain et de la HelHa puis le pôle Roullier de la cité des Métiers, c’est une première. Il mélange les filières d’études, les secondaires techniques et professionnelles avec la promotion sociale et les masters. Nous devons à présent doter le quartier de lieux de convivialité. Tout ne doit pas être pris en charge par le secteur public, nous comptons sur l’appui du privé.

Le futur Grand Palais entrera-t-il bientôt en exploitation ?

L’espoir est qu’un concessionnaire soit désigné au début de l’an prochain pour lancer l’activité en 2024. Des visites du site sont actuellement organisées pour les candidats soumissionnaires.

Quelles transformations attendent-elles encore la ville basse ?

Les travaux de l’esplanade de la gare centrale se terminent, un parc va y être aménagé, il amorcera celui de l’ancienne friche sidérurgique de la porte Ouest sur plusieurs hectares. L’ensemencement va commencer et en octobre, les plantations suivront. Nous avons également le remodeling de l’A6K/E6K, où les demandes de permis seront déposées dans les prochains jours avec l’intention de débuter le chantier en 2024.

Un dispositif de sécurité permanent dans les rues

Parmi les quartiers carolos à protéger en priorité: celui de la gare.

La sécurité est souvent présentée comme le talon d’Achille de Charleroi, voire comme un frein, sinon un repoussoir à l’arrivée de nouveaux habitants. Dès la semaine prochaine pour le retour à l’école, le bourgmestre a décidé de frapper un grand coup avec la mise en place de Disruption, une opération qui mobilisera chaque jour et jusqu’à nouvel ordre une trentaine de policiers en rue, à pied ou à vélo.

Ils seront à l’œuvre dès ce lundi, de 7 à 23h, et agiront en lien avec leurs collègues de la police fédérale et les gardiens de la paix. "L’ambition est de répondre à la demande du citoyen, exprimée notamment dans notre moniteur de sécurité 2021, indique Paul Magnette. Nos concitoyens demandent plus de présence sur le terrain et de service à la population. Pour atteindre cet objectif, la zone de police entend casser les habitudes, en modifiant ses méthodes de travail et en se rapprochant des usagers, mais aussi des personnes qui perturbent l’ordre public ou commettent des infractions."

Le travail des équipes s’articulera autour des problématiques les plus anxiogènes (notamment la toxicomanie, la mendicité, les lieux de squats, les incivilités, les stationnements illicites, les comportements routiers agressifs, etc) et les hotspots à protéger (quartier de la gare, station de métro Palais aux Beaux-Arts, places Verte et de la Digue, abords des écoles, nouveau campus). "Nous ciblerons les quartiers et lieux sensibles en commençant par l’intra-ring."

Paul Magnette le rappelle: les statistiques de criminalité ne font pas de Charleroi une ville dangereuse. Il faut toutefois apaiser les tensions et les appréhensions dans l’espace public. Le bourgmestre veut aussi renforcer la rigueur en matière de propreté. Il va s’y atteler avec son échevin de la Propreté Mahmut Dogru.

Un musée d’histoire de la ville, avant celui de la BD

Charleroi va poursuivre le développement de son pôle muséal: si le rapatriement du musée du Verre depuis le site du Bois du Cazier jusque dans l’intra-ring est confirmé par le bourgmestre en charge de la Culture, deux autres projets sont dans les cartons. Le premier, c’est la création d’un musée de la BD au palais des beaux-arts. La main a été passée à sa nouvelle directrice, Marie Noble. pour avancer dans la concrétisation. Les éditions Dupuis sont partenaires.

Paul Magnette admet que l’on n’est pas encore très loin. Mais comme le projet est repris dans le portefeuille du plan de relance, il devra être finalisé pour décembre 2026: un peu plus de trois ans.

Deuxio: les choses sont plus avancées pour le musée de la ville. Il s’agit en effet de créer un musée d’histoire de la ville de Charleroi, projet dont la conception a été confiée à l’ancien directeur du Bois du Cazier Jean-Louis Delaet avant sa pension effective de fonctionnaire communal. "À ce stade, le lieu d’aménagement de ce musée n’est pas encore arrêté, selon le bourgmestre. Ce sera ou bien l’hôtel de ville de Charleroi, ou bien le Bois du Cazier à Marcinelle où le départ du musée du Verre libèrera de la place. C’est un haut lieu de la mémoire sociale", souligne Paul Magnette pour qui la présence de ce musée représenterait un nouvel atout.

Actuellement, le recensement des pièces principales, comme la charte de fondation de Charleroi, est en cours. "Nous allons tout numériser pour créer un musée virtuel dans un premier temps. Celui-ci pourrait être mis en ligne d’ici une bonne année.

Communales : présent avec Thomas Dermine sur la liste. Mais dans quel ordre ?

Paul Magnette et Thomas Dermine seront tous les deux sur la liste communale de Charleroi au PS en 2024, confirme le premier.

Paul Magnette est formel: contrairement à ce que pourraient laisser penser les fêtes inaugurales du second weekend de septembre, la campagne électorale du PS ne commencera pas avant 2024 à Charleroi. "Les têtes de listes socialistes seront désignées officiellement en décembre, observe-t-il. Mais nous ne clôturerons les listes qu’à la mi-février pour entrer en campagne active dans la foulée." Ça, ce sera pour les fédérales, les européennes et les régionales.

"Pour les communales, nous lancerons à Charleroi un cycle d’ateliers de prospective au printemps", poursuit le bourgmestre et président du PS. Ces rencontres s’étaleront entre février et mai, autour de thématiques jugées prioritaires. "Leur fruit viendra alimenter notre projet de ville pour la prochaine mandature. Nous attendrons la mi-juin pour lancer la campagne communale, cela nous laissera près de quatre mois jusqu’au dimanche 13 octobre."

Sera-t-il encore présent sur la liste communale du PS ? La réponse est évidemment oui, il n’a jamais entretenu de suspense là-dessus. Candidat à quelle place ? Les militants en décideront, sourit-il. Il confirme également l’arrivée du secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine. Tous les poids politiques seront bons pour tenter de sauvegarder la majorité absolue du PS, jamais mise en défaut depuis la fusion des communes en 1977.

Quels partenaires demain pour gouverner, si le PS est en capacité de poursuivre son action en restant le premier parti de Charleroi ? Magnette confie sa préférence à une union progressiste. "Celle que nous formons avec Écolo et C+ fonctionne plutôt bien". Avec le PTB ? "On attend depuis 6 ans qu’ils apportent quelque chose de constructif." Et le MR ? "Nous préférons parler de ce qui marche plutôt que de mettre toujours le doigt sur ce qui ne va pas. Et dire que rien ne va, c’est de la mauvaise foi."