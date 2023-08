Samedi 9 septembre, à 23 h, sur la place Charles II, les Dirty Monitor viendront “faire battre le cœur de la place au travers d’une expérience artistique spectaculaire et haute en couleurs sur la façade de l’Hôtel de Ville de Charleroi”, annonce Babette Jandrain, échevine des Fêtes.

Antoine Menalda, project manager, détaille: il s’agit d’un "mapping vidéo sur la façade de l’hôtel de ville, côté place Charles II, avec la création d’une bande-son, d’une musique, d’une voix off, d’un texte, sur une trame narrative avec des effets de lumière. Ce sera assez grandiose, et ça s’intercalera entre les concerts. Mais on ne va pas trop spoiler."

Tout au plus dira-t-on qu’il s’agit de retracer les grands événements qui font de Charleroi ce qu’elle est aujourd’hui, avec ses étapes existentielles, sa résilience, son côté festif et folklorique, profondément humain. Bref, "comment la ville se bonifie avec le temps", promettent les Dirty Monitor. C’est gratuit.