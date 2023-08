Charleroi et Chimay: la ligne TEC express 109 a triplé sa fréquentation depuis son lancement

La ligne E109 Momignies-Chimay-Charleroi fait partie du réseau express de transports en commun, elle a été lancée en octobre 2020 avec 27 autres liaisons (il y en a désormais 31) dont la vocation est de compléter l’offre du chemin de fer entre les villes wallonnes. Dans une question écrite au ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry, la nouvelle députée de Charleroi Sophie Mengoni (PS) souligne le succès de l’évolution de la fréquentation de cette ligne: on est passé de 300 à plus de mille usagers par mois. "L’existence de cette ligne dans cette partie rurale de Charleroi-Métropole est une excellente chose", observe-t-elle, en précisant: "Elle comble un manque de mode de transports collectifs et répond aux enjeux de mobilité qui s’y posent."