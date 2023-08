Gilly: il tabasse sa compagne et son ex... en même temps

Lors d’un premier arrêt, Ismail a forcé sa compagne à sortir de la voiture pour lui asséner une gifle avant de remonter dans l’habitacle. Un second arrêt a ensuite eu lieu sur un terrain vague gillicien, loin des yeux de tous et des caméras de surveillance. "Il a encore porté plusieurs coups à sa compagne et a agi de la même manière avec son ex-compagne. Un ami, également présent dans la voiture, a bien tenté de s’interposer. Mais le prévenu l’a alors menacé de lui faire subir la même chose", rapporte le parquet.

"Je ne trouvais pas normal que mon ex-compagne dorme chez ma compagne. Je n’étais plus moi-même", explique Ismail à la justice.

Traumatisée, l’ex-compagne n’a pas souhaité se confronter à son bourreau devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Et ce, malgré les conséquences désastreuses découlant de cette scène. "Elle a eu une fracture du plancher de l’orbite gauche, une fracture du sinus et du nez. Sans oublier qu’elle a une déviation nasale, qu’elle respire d’une narine et qu’il existe un préjudice esthétique. Elle a peur d’aller travailler et même d’aller au domicile de sa maman puisque le prévenu purge sa surveillance électronique à 200 mètres de là, dans la maison de sa mère", détaille Me Hotelet, partie civile.

Deux autres scènes de coups, dont une sur sa compagne enceinte de quatre mois à l’époque, ne sont pas contestées par Ismail. Pour ce dernier, la consommation d’alcool est à l’origine de ces différentes réactions violentes. "Aujourd’hui, cela fait neuf mois que je ne touche plus à une seule goutte d’alcool. Je ne veux plus rien savoir des boissons alcoolisées", jure le Farciennois.

Déjà 16 fois condamné

Ismail admet par ailleurs avoir composé à 91 reprises en deux jours le numéro de téléphone de la maman de son fils "pour obtenir des nouvelles de lui." Pour sanctionner l’attitude violente du prévenu envers trois femmes différentes, le parquet table sur une peine totale de 47 mois de prison. Le passé judiciaire du jeune homme de 28 ans (qui comptabilise seize condamnations) ne lui permet plus de bénéficier d’une mesure de suspension ou de sursis simple. Sans oublier qu’Ismail se trouvait en délai d’épreuve via un sursis probatoire pour certains des faits commis.

Jugement le 31 août prochain.