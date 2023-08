Charleroi: de la prison avec sursis pour un vol de portefeuille

Condamné par défaut à un total de 15 mois de prison (douze pour un vol simple et trois mois pour un séjour illégal), Abbes avait décidé de former opposition à ce jugement. Absent des débats, il souhaitait pouvoir s’expliquer sur les faits reprochés et également obtenir une peine plus clémente. C’est désormais chose faite puisque l’opposant est finalement condamné à 12 mois de prison avec un sursis simple de cinq ans.