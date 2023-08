Charleroi: alcoolisé, il s'en prend à sa compagne et à deux policiers

En avril dernier, le prévenu l'admet volontiers: il n'était plus lui-même à "cause d'une crise de boisson" et sa compagne et deux policiers ont été victimes de violences physiques et verbales. Cathy fut victime d'une commotion après avoir été repoussée contre un mur et les deux agents ont été accueillis avec un florilège d'insultes.