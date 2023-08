Charleroi: 150 participants aux Estivales de l'EduLAB

Depuis trois ans, L’EduLAB de TechnofuturTIC organise ses "estivales", une université d’été pour les enseignants qui souhaitent améliorer ou développer leurs compétences numériques. Il s’agit de formations présentielles courtes en un ou deux jours. "Afin de coller au plus près des besoins de nos publics-cibles, nous avions sondé les enseignants sur leurs attentes à la mi-mai", explique Jonathan Ponsard, coordinateur du projet EduLAB, plateforme de rencontre, de partage et de prototypage pédagogique installée à l’aéropôle. "Les nouveaux rythmes scolaires amputaient de deux semaines notre temps disponible, une semaine en moins en juillet et une autre en août. Nous devions intégrer cette donnée dans l’élaboration de notre planning. Très vite, nous avons affiché complet."