Campus de Charleroi: l'Université Ouverte est prête à déménager

Avec son président Jean-Sébastien Pirnay, l’administrateur-délégué de l’UO Dominique Cabiaux a soigneusement planifié le départ. Un départ attendu de longue date pour libérer les installations de la caserne promises à une transformation par l’intercommunale Igretec. Dans les couloirs de l’ancien siège, tout a été empaqueté. "Notre équipe rejoint au complet le nouveau campus de Charleroi Metropole.", comme l’explique le président, qui précise: "L’UO a été chargée de faire élaborer l’identité visuelle de ce nouveau campus. Un logo adopté par tous, pour éviter que chacun ne crée le sien et que ça devienne incompréhensible. C’est fait. Nous nous sommes accordés sur une proposition."

Car comme le souligne Dominique Cabiaux, le campus se veut un lieu d’action collective et commune et non de juxtaposition de projets concurrents. "Nous y démarrons l’activité ce lundi 21 août. Notre trentaine de travailleurs y sera physiquement présente à partir de cette date comme la plupart de ceux de nos partenaires que sont l’UMons, l’ULB et la Haute École Provinciale Condorcet. Pendant les vacances et la préparation des caisses, nous avons encouragé le télétravail. Les cours reprennent bientôt. Nous devons prendre nos marques à présent avec nos partenaires."

L’aile de la caserne Tresignies restera occupée jusqu’à la fin du mois, elle servira de garde-meubles. "Ce déménagement était attendu depuis le départ, poursuit l’administrateur délégué Dominique Cabiaux. Il a d’ailleurs guidé le choix de nos achats: nous nous sommes en effet équipés d’une informatique facilement démontable, de mobilier léger, hormis un bureau en marbre massif de 200 kilos pour lequel l’UO cherche un acquéreur". Le personnel est partagé sur ce déménagement: les plus anciens se sentent un peu en insécurité, c’est un départ vers l’inconnu. Les autres sont impatients. Il va falloir entrer dans une nouvelle dynamique de travail collaboratif avec l’ensemble des opérateurs du campus. "Nous sommes prêts", concluent le président et l’administrateur-délégué.