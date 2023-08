Shopping Rive Gauche: collecte de matériel scolaire pour les enfants hospitalisés et précarisés, ce samedi 19 août

On le sait, le centre commercial de la ville-basse a toujours visé de s’inscrire dans la vie de la ville, au-delà de ses seules missions de retail. Ce samedi 19 août, en collaboration avec l’ASBL "Mathias", le Shopping Rive Gauche passe à l’action, en organisant une grande récolte de matériel pour enfants. À deux semaines de la rentrée, le focus sera mis sur le matériel scolaire, tel que cartable, fardes, plumier, crayons, etc. Mais l’ASBL acceptera tous les dons pouvant améliorer le quotidien des enfants ; les vêtements, les jouets, la petite puériculture sont acceptés. L’ASBL "Mathias" centralisera les dons et les redistribuera auprès d’enfants malades, hospitalisés ainsi que dans les familles les plus précarisées. De quoi commencer cette année scolaire avec un peu de baume au cœur grâce à la générosité de toutes et tous.