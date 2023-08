Goutrouw: la station de métro Morgnies est en travaux, il faut se rendre à la station Moulin pour prendre les lignes M1 et M2

C’est, globalement, une bonne nouvelle pour le réseau du métro carolorégien, en ce qui concerne la vétusté de certaines de ses installations. C’est aussi, dans le détail, une information moins réjouissante pour les usagers des lignes M1 et M2 qui ont l’habitude de monter ou de descendre à la station Morgnies, à Goutroux. Celle-ci est entrée, depuis cette semaine, dans un important chantier: tous ses escalators, en service depuis 40 ans, vont être enlevés et remplacés par des modèles modernes, moins énergivores et plus sécurisants.