Charleroi: l'agent constatateur du bien-être animal passe à l'action dès qu'il le faut; voici comment, en quatre étapes

Selon David Talamelli, un quart des plaintes ne sont pas justifiées. Elles s’inscrivent dans une volonté de nuire ou de régler des comptes avec des voisins ou des connaissances. Cela laisse tout de même 75% de plaintes fondées. Le service travaille en collaboration avec la Police, la SPA et l’Unité de Bien-être Animal (UBEA) du SPW. L’intervention s’opère alors en quatre étapes, comme suit:

1. Si vous êtes témoin d’un acte de cruauté ou de maltraitance animale, vous devez en informer le service BEA de Charleroi au 071/86 46 39, durant les heures ouvrables. En dehors, il faut appeler la Police, si la situation présente un caractère d’urgence ou d’extrême gravité. Tous les types d’animaux sont concernés: chiens et chats, mais également chevaux, moutons, chèvres, même les NAC (serpents, lézards, etc.)

2. Chaque plainte fait l’objet d’une vérification. En vertu de ses pouvoirs de police, l’agent constatateur a accès à des fichiers comme le cadastre, la DIV (Direction de l’Immatriculation des Véhicules) et le numéro national. La vétérinaire communale intervient pour des expertises et diagnostics, en cas de lésions ou de pathologies. L’équipe peut se faire accompagner par la Police. Une double vérification est effectuée afin de prévenir des erreurs.

3. Si la maltraitance est établie, l’agent constatateur rédige un avertissement (pour des cas mineurs) envoyé par recommandé, ou dresse un PV. Leur nombre est d’une cinquantaine par an, près de 4 par mois, en moyenne. L’animal ou les animaux sont saisis si leur état l’impose, un rapport vétérinaire est alors joint au dossier qui peut faire l’objet d’un dépôt de plainte en Justice. Le parquet reçoit copie de tous les PV.

4. En cas de PV, des poursuites judiciaires peuvent être engagées ou le dossier est transmis au fonctionnaire sanctionnateur de Charleroi qui fixe une amende administrative, ou prononce la déchéance du droit de détenir des animaux. À Charleroi, moins de vingt citoyens sont privés de ce droit, notamment en vertu des condamnations qui leur ont été infligées (lire ci-contre). Un ficher central est en cours de constitution.

L’agent constatateur et la vétérinaire communale ont le souvenir de scènes épouvantables. Ils témoignent: "Nous avons ainsi vu sur une vidéo tournée par une voisine une dame jeter son chiot par la terrasse. Le chien s’est écrasé quelques mètres plus bas, on l’entend crier lors de la chute et quand il touche le sol, c’est horrible. Cette affaire a connu un dénouement heureux puisque sauf, le chiot a été adopté. Autre affaire: une dame qui avait le syndrome de Noé avait enfermé 45 chats dans un réduit de 10 mètres carrés. Les animaux devenaient fous, ils étaient déchaînés et hyperagressifs lors de l’intervention du service BEA. Ils ont été capturés et mis en sécurité à la SPA".