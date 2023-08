Charleroi: la politique de vente des biens aux locataires fonctionne bien pour La Sambrienne

Pour ce faire, un plan de vente est défini par le conseil d’administration. "On définit les biens qui vont être vendus et, ensuite, soumis à la Société Wallonne du Logement. Tout est fait en ne perdant jamais de vue notre objectif d’action sociale ; le but étant bien ici d’offrir la possibilité au public de devenir propriétaire."

Au niveau des procédures, la Sambrienne travaille en étroite collaboration avec La maison des notaires et avec la Société Wallonne du crédit social. En pratique, on définit d’abord les biens qui seront soumis à la vente, liste que l’on soumet à la Société Wallonne du logement. Dans le cas où le bien est déjà occupé, le locataire est prévenu et plusieurs choix s’offrent à lui. L’acquérir au tarif fixé tout en étant accompagné dans les différentes procédures. Si le locataire ne désire pas acheter le bien, il est également accompagné dans une mutation ; c’est-à-dire qu’un autre logement lui est attribué. Si le locataire ne souhaite pas acheter et souhaite rester dans le logement, il y reste et le bien ne sera pas soumis à vente. Toutefois, La Sambrienne n’y réalisera plus de gros travaux lourds. "Forcément, si on a décidé que le bien entrait dans le plan de vente, c’est pour ne plus investir dedans."

Du 31 juillet 2022 au 31 juillet 2023, il y a eu 26% des logements qui ont été vendus aux locataires occupants. Une fois le bien à vendre déterminé et mis sur le site Internet de La Sambrienne, des visites sont organisées et les offres se font suivant un principe "d’enchères silencieuses". "On ouvre les enveloppes avec un notaire suivant les catégories d’acquéreurs. La première est constituée des locataires de La Sambrienne. S’il y a au moins trois offres, on prend la meilleure des offres. S’il n’y a qu’un seul candidat acquéreur, c’est son offre qui prime et l’opération de vente s’arrête là. Les catégories suivantes sont les locataires d’une autre société de logement de service public, les candidats locataires d’une autre société, les pouvoirs locaux et finalement, les personnes physiques ou morales de droit privé".

L’opération auprès du public est un succès puisque 83% des biens ont été rachetés par le public de La Sambrienne cette année, contre 66% l’année précédente. L’année dernière, 53 biens ont été vendus. La société de logement public ne vend pas seulement des bâtiments dont elle désire se défaire, elle a aussi l’obligation de proposer, parmi ses nouvelles constructions, des biens à vendre.

Le président de La Sambrienne, Maxime Felon, se réjouit du succès grandissant du plan d’accès à la propriété. "Je suis très fier de cette politique à haute valeur sociale ajoutée où La Sambrienne joue réellement son rôle de permettre à des personnes exclues du marché privé d’acquérir un bien. On le sait, le marché privé et les conditions d’obtention de prêt ne cessent de se durcir. C’est donc très important que des acteurs publics comme La Sambrienne le permettent."