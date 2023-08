Charleroi: deux lourdes condamanations dans des cas de maltraitance animale, l'impunité n'existe plus en la matière

Longtemps, des actes de cruauté animale se sont commis sans que leurs auteurs, pourtant identifiés, n’aient trop à craindre de la Justice. Ça change. Le directeur de la SPA de Charleroi, Franck Goffaux, et l’échevine du Bien-Être Animal ne peuvent que s’en réjouir: deux dossiers carolos portés devant les tribunaux ont récemment connu leur dénouement. Et les condamnations sont à la mesure du caractère inqualifiable des faits: un an de prison ferme et une amende pour le premier, assorti d’une interdiction à vie de détention d’animal. Six mois ferme pour le second, avec le paiement d’une amende et la même déchéance. En 2021, la SPA saisit le parquet d’une plainte après la découverte dans une remise de Marchienne d’un berger malinois mort de faim et de soif. Si son propriétaire vient d’obtenir un acquittement, c’est une lourde sanction dont écope l’homme auquel il avait confié la garde du chien, jugé responsable de cette fin atroce: un an de prison ferme, du jamais vu à Charleroi, selon Franck Goffaux. Dans cette affaire, l’agent constatateur du service Bien-Être Animal de la Ville a été appelé à établir un PV, sur base d’un rapport d’expertise vétérinaire. Son travail et la détermination de la société de protection animale de Charleroi se voient donc récompensés. "C’est un signal important envoyé à la société civile" , se félicite l’échevine Alicia Monard. "Ce jugement fera aussi jurisprudence pour des affaires du même type" , observe Franck Goffaux.