Charleroi:cccueil de souverains, d'ambassadeurs, gestion des jumelages, rayonnement de la ville, l'échevine des Relations internationales explique tout

Laurence Leclercq, en quoi consiste cette fonction ?

Elle s’articule sur deux axes. D’abord, faire rayonner la ville, la visibiliser au travers de tout ce qui peut la rendre attractive. Nous sommes gâtés de ce côté-là par nos projets de rénovation urbaine et de redéploiement. Nous avons également des entreprises de renommée mondiale comme Thales ou Alstom, il y a le biopark, l’aéroport ou encore des PME actives à l’étranger, à l’instar des Dirty Monitors. Il y a enfin nos stars locales comme l’athlète Ismaël Djebani qui vient de se qualifier pour les championnats du monde. Tous ces succès que je relaie sur les réseaux sociaux renforcent la notoriété de Charleroi.

Vous parliez de deux axes. Quel est l’autre ?

Celui de l’accueil et de l’organisation. Nous nous mettons au service des délégations étrangères, des chefs d’État et des diplomates pour leur préparer des visites en fonction de leurs centres d’intérêt. En janvier, nous avons, par exemple, reçu le président du comité européen des Régions sur le chantier du centre universitaire Zénobe Gramme. Il voulait voir par lui-même comment l’argent de l’Europe était dépensé à Charleroi. Récemment, nous avons accompagné l’ambassadeur d’Allemagne au Musée des Beaux-Arts pour l’expo BD de Dupuis, puis chez Thalès pour une rencontre avec les ingénieurs.

C’est vous qui élaborez les programmes ?

Avec les membres de mon cabinet politique, oui, en fonction des demandes ou préférences. Le travail est énorme: il faut mettre en place toute la logistique, assurer la sécurité des personnes, obtenir les autorisations et les pass, établir les plannings, veiller à la propreté des lieux, coordonner les transports. Il faut même prévoir les places de parking, les repas et les collations, le tout dans un agenda souvent extrêmement serré.

Combien de réceptions en moyenne chaque année ?

Cela dépend du contexte. La crise du covid a bien entendu mis le calendrier à l’arrêt. Depuis le ce premier janvier 2023, nous avons accueilli six ambassadeurs, chefs d’État et membres de gouvernement, dont le ministre italien des Affaires étrangères et vice-président du conseil des ministres Antonio Tajani, dans le cadre de la commémoration de la catastrophe du 8 août au Bois du Cazier. Il y a eu le président de l’assemblée nationale de la République du Congo en janvier, l’ambassadeur du Senegal, les souverains néerlandais, l’ambassadrice d’Italie au mois de mars, l’ambassadeur d’Allemagne… Nous avons des rendez-vous récurrents auxquels participent des délégations diplomatiques: en mai, la commémoration du génocide rwandais, en août celle du drame du Cazier et au début septembre, celle du charnier de Diarbois. En dehors, nous pouvons encadrer des groupes à la demande. Nous l’avons fait pour une délégation congolaise autour du thème de la coopération hospitalière.

Vous êtes une sorte d’interface ?

Plus exactement, une sorte de porte d’entrée. Il nous arrive d’ailleurs d’être directement sollicités par des ambassades qui veulent visiter Charleroi. Notre ville suscite de la curiosité et de l’intérêt. On ne sait jamais ce que la venue d’un ambassadeur peut nous apporter comme retour positif, d’où l’importance de soigner nos hôtes.

Vous avez aussi la charge des jumelages ?

En effet. Tous ont été conclus avant la fusion des communes, soit la création de Charleroi. Il y en a onze au total dont 10 toujours actifs puisqu’avec la guerre russo-ukrainienne, nous avons mis entre parenthèses celui de Donetsk dans le Dombass. Huit sont proches ou relativement proches: trois en France (Hirson, Sélestat, Saint-Junien), trois autres en Italie (Manopello, Casarano, Folorica), deux en Allemagne (Schramberg et Waldkirsch) et les deux derniers aux États-Unis et au Japon, Pittsburgh et Himeji.

Où en sont les relations ?

J’avais imaginé faire le tour des villes jumelées durant mon mandat mais la crise sanitaire est venue m’en empêcher. Des contacts ont été repris avec les maires français. Mais c’est à nos habitants qu’il appartient de faire vivre ces liens, ce ne doit pas être qu’une affaire d’autorités locales. Dans ce cadre, nous finalisons un guide des jumelages qui sera présenté à l’automne. Il a été conçu pour que les gens se l’approprient.

Votre souvenir le plus marquant ?

L’organisation d’une rencontre de 25 ambassadeurs à Marcinelle en mars 2022, à l’initiative de Mme l’ambassadeur de France que j’avais reçue deux mois avant. Nous y avons travaillé d’arrache-pied: 21 des 25 invités ont répondu présent.

Qu’y a-t-il dans les cartons ?

On se montre toujours discrets sur nos projets, pour d’évidentes raisons de sécurité. Mais je peux quand même en citer deux: l’accueil du 30e anniversaire du pacte d’amitié des cinq Gilly, le nôtre, trois en France et un en Suisse, en juin 2024, et la réalisation d’un clip pour d’anciens étudiants de Charleroi. Mais… Charleroi en Pennsylvanie (rires).