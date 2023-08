Sa compagne et deux policiers en ont subi les conséquences. Cathy fut victime d’une commotion après avoir été repoussée contre un mur. C’est dire la violence du geste de Jonathan, qui n’avait pas compris dans un premier temps la notion juridique de coups et blessures. "Lui jurait ne pas avoir directement frappé la victime. Il a alors fallu lui expliquer qu’une poussée suffit à déclarer qu’il y a eu des coups ou des blessures. Ce qu’il a dorénavant compris", affirme Me Anne Ureel, l’avocate de Jonathan.

Au moment de l’intervention policière, l’homme a également injurié les deux agents venus sur place pour tenter de le calmer. Ce jeudi matin, face à la justice, Jonathan confirme la nécessité pour lui "de se soigner" alors qu’il consomme tous les jours de l’alcool. Déjà condamné pour des faits de violence, Jonathan risque gros à cause de son casier judiciaire.

Pour le parquet, la détention préventive de quatre mois et la comparution devant le tribunal correctionnel sont un ultime avertissement lancé.

Une abstinence complète à l’alcool est proposée via un sursis probatoire. Jugement le 14 août.