Deux ans après mon entrée en fonction, nous avons mis en place un dispositif permanent qui a pris sa vitesse de croisière. Quand je suis arrivée à l’échevinat, nous ne disposions que d’une vétérinaire communale à quatre-cinquièmes temps. En janvier 2022, elle est passée à temps plein et deux autres agents ont été recrutés pour renforcer l’équipe: un administratif et un chargé de mission de la police judiciaire. Celui-ci a le pouvoir d’établir des CV et de pratiquer des saisies, lorsque des animaux sont en situation de danger.

Quels autres chantiers ou projets importants se sont-ils concrétisés depuis votre arrivée ?

Nous avons inauguré en novembre 2021 un dispensaire de la Fondation Prince Laurent, en présence de son altesse et du bourgmestre de Charleroi. Des soins vétérinaires y sont prodigués gratuitement pour les propriétaires d’animaux en situation précaire. C’est à l’ancien commissariat de la rue Dewiest à Jumet, un bien que notre ville a affecté à cette activité. Nous finalisons actuellement le marché d’installation de distributeurs de graines contraceptives pour les pigeons, afin de réguler les naissances de l’espèce.

Qu’en est-il de la stérilisation des chats errants ?

Nous avons investi dans l’achat de matériel pour trapper les chats errants. C’est ainsi que nous sommes désormais équipés pour agir en autonomie hors nos partenariats toujours actifs avec des associations de protection animale et des bénévoles. Quand un foyer de chats errants est identifié, nous y programmons une intervention afin de les capturer. Ils sont alors castrés ou opérés, puis mis au repos dans des cages de convalescence, cinq jours pour les femelles et trois pour les mâles, puis réintroduits dans le milieu où ils vivaient. Des citoyens de référence doivent s’y porter volontaires afin de les nourrir.

Un budget est-il affecté au fonctionnement du service ?

Bien sûr. Au-delà du coût du personnel pris en charge par Charleroi, des moyens ont été affectés à l’achat de médicaments, de produits, d’aliments et de petit matériel. Par ailleurs, un marché de services a été attribué à un opérateur qui se charge de porter secours aux chiens et chats victimes d’accidents de la route. Il s’agit d’atténuer leurs souffrances.

Quels sont les projets pour la rentrée ?

Nous organisons en octobre un colloque sur le Bien-Être Animal qui se tiendra le 6 à Charleroi. Nous préparons également le transfert du siège d’activité de notre service BEA. Il prendra ses quartiers cet automne dans l’hôtel de ville provisoire de Gosselies à la chaussée de Nivelles.

Quelles autres interventions le service assure-t-il ?

La gestion des cadavres de petits animaux domestiques renversés sur la voie publique. Le chiffre est assez impressionnant. Nous en prenons en charge plus de 500 par an, entre 2 et 3 par jour ouvrable.