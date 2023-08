Zone Tibi: l'intercommunale a produit une vidéo pour sensibiliser les usagers aux actes inciviques envers le personnel à l'entrée des recyparcs

Avec ses partenaires de la fédération des opérateurs publics de la gestion des déchets, la Copidec, Tibi a décidé de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation et de prévention. Elle se matérialise par la diffusion d’un clip vidéo de 30 secondes qui sera partagé sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de la RTBF. Il commence à l’entrée d’un recyparc. Le préposé accueille un citoyen qui ne l’écoute pas et démarre en trombe. La scène se répète. Excédé, il sort un sifflet de sa poche pour avertir ses collègues. Ceux-ci interrompent leur travail pour se coller des autocollants sur le corps: respect, merci, bonjour, trier, guider, courtoisie. Autant d’appels au civisme qui sont bien nécessaires.

En Wallonie, la collecte en recyparc concerne plus de la moitié des tonnages de déchets ménagers. Les 217 recyparcs du territoire sont spécialement aménagés pour favoriser le tri des matières recyclables. "Le rôle des préposés est d’informer le visiteur et de l’orienter afin d’appliquer les bonnes consignes de tri, en constante évolution, poursuit la porte-parole. Les préposés ont également pour mission de veiller à la sécurité de tous en faisant respecter la signalisation, les limitations de vitesse et la gestion des DSM, Déchets Spéciaux des Ménages".

Le règlement d’accès aux recyparcs de Tibi est explicite: "En cas de comportement inadapté ou de refus d’appliquer les consignes, les usagers s’exposent à un risque de poursuites et à une interdiction d’accès aux points de collecte de l’ensemble de notre réseau, rappelle le directeur général Philippe Teller. Cela peut aller de six mois à une interdiction à vie, sur décision de notre bureau exécutif. Un jour sur deux en moyenne, un agent de nos recyparcs se fait agresser. C’est inacceptable. Cela nous a amenés à concevoir ce nouveau clip au sein de la Copidec, notre fédération professionnelle. Je rappelle que nos points de collecte sont tous équipés de caméras. Ces images peuvent constituer la base de dossiers répressifs en justice, et de dossiers de sanction interne."

La période estivale est chargée pour les recyparcs. La campagne vient donc à point nommé, dans la foulée de celle consacrée à la protection du personnel de collecte en porte à porte.