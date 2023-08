Des oeuvres d'Adée Demanet exposées au château de Monceau

L’événement, intitulé Couleurs estivales, est une immersion dans l’œuvre éclectique de cette pétillante artiste lauréate de plusieurs premiers prix, dont celui du surréalisme. L’artiste s’est également vu décerner le diplôme d’honneur à la Scala de Monté-Carlo ou encore la médaille d’or de l’exposition internationale Halaf.

"J’ai grandi dans une famille d’artistes. Mon père dessinait au couteau. J’ai repris cette technique pour quelques-uns de mes tableaux. À l’âge de dix ans, j’exposais mes dessins dans le cercle d’amis de mes parents et certains glissaient de temps en temps un billet", raconte Adée Demanet, passionnée depuis toujours par les arts picturaux mais pas que. En parallèle à sa carrière d’artiste qu’elle a longtemps exercée en secret, Adée Demanet a notamment travaillé comme critique littéraire.

C’est ainsi qu’elle a été amenée à interviewer, entre autres, le comédien Jerry Lewis. "Je n’avais pas ma langue dans ma poche et je lui ai dit que je n’avais pas compris pourquoi il n’évoquait pas son ancien compagnon de scène Dean Martin dans un de ses livres".

Inspirée par l’au-delà

Si certains tableaux ont été conçus spécialement pour l’exposition, d’autres se rapprochent davantage du style particulier qu’on lui connaît. C’est le cas par exemple de toiles abordant des thèmes chimériques comme la vie après la mort. "C’est quelque chose qui me fascine. Je pense avoir certains dons de guérisseur", confie-t-elle.

Différents styles se côtoient donc dans cette exposition qu’elle a voulue à cet endroit. "J’avais envie d’exposer à nouveau dans un château. J’ai exposé dans celui de Madame de Sévigné et j’expose encore régulièrement en Espagne", dit l’artiste. Une toile, cousine de celle appartenant au musée de Charleroi, représente des mariés sur fond de mer. On retrouve également sur de nombreuses œuvres un oeil qui est sa marque de fabrique. "Parfois, des gens me le demandent dans leurs commandes", ajoute l’artiste. Une vision sur toute une vie de passion et d’amour de l’art.