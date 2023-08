C’est un nouveau départ. C’est la première fois que nous venons sur le parking du Dôme et c’est pour ça qu’on a essayé de relancer cette foire vraiment avec foi. Cinq grosses attractions sont présentes.

Quelles sont-elles ?

Le Move-it, le Techno Power, un grand manège d’autos tamponneuses, une pieuvre Polyp et l’attraction Lambada. Ces forains ont voulu venir ici.

Pourquoi n’étaient-elles pas présentes avant ?

La foire était un peu en chute libre, cela était dû en partie au quartier. Les gens partaient et ne revenaient plus. Ici, on est sur un nouvel endroit où le site est plus sécurisé et où il y a du parking gratuit.

Vous avez mis l’accent sur la programmation.

Il y a des activités tous les week-ends et des Kids Days le mercredi avec du grimage et des ballons gratuits. On se retrouve cette année avec dix manèges de plus que la dernière fois où nous sommes venus sur la Place du Manège.

Y aura-t-il des concours cette année ?

On doit encore en discuter mais il y en aura certainement. Nous avons organisé la foire en trois semaines et avons été un peu pris de court. Elle aurait pu ne pas se faire mais plusieurs forains, dont moi, voulions qu’elle ait lieu. J’ai toujours connu la foire de Charleroi, mes grands-parents et mes parents la faisaient déjà.

Aviez-vous déjà demandé à venir sur le parking du Dôme auparavant ?

Cela avait été discuté dans le temps et ce sujet avait été un peu oublié. Les forains voulaient rester en centre-ville mais actuellement il n’y a plus beaucoup de possibilités.

L’édition estivale précédente à Gilly n’a pas fonctionné…

C’était une vraie catastrophe. Il n’y avait rien pour les jeunes, beaucoup d’activités étaient redondantes. Ici, il y en a pour tout le monde.

En revanche, la foire de Pâques sur l’ancien site Caterpillar fut un succès

Oui, on ne s’attendait pas à voir autant de monde. C’est un point positif.

Peut-on dire que les effets de la crise sanitaire sont aujourd’hui derrière ?

Il y a encore quelques difficultés pour certaines choses mais on commence enfin à sortir la tête de l’eau. Après la crise Covid, les gens étaient très renfermés mais maintenant ils ont besoin de sortir, ce qui est positif pour nous.