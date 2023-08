Le 17 janvier dernier, c’est une histoire de télévision qui a déclenché les hostilités entre Nathalie et Yves. Ce jour-là, alors qu’elle est invitée à quitter le domicile de celui qui a "eu pitié d’elle" et qui a accepté de l’héberger, Nathalie entend bien repartir avec la télévision précédemment offerte à Guy. "Cela fait un an qu’il héberge la prévenue et il n’en peut plus. Elle ne fout rien, mange dans le lit, consomme des produits stupéfiants et ne fait rien de ses journées. Alors, il a contacté le centre de surveillance électronique pour qu’elle quitte les lieux", relate le parquet à l’audience.

Mécontente, Nathalie s’en va chercher une paire de ciseaux et fonce vers son hébergeur . "C’est lui qui m’a frappé en me giflant et il m’a étranglé. Je ne l’ai pas frappé", conteste la prévenue.

Présentée à un juge d’instruction, Nathalie devait se tenir à carreau pour éviter d’autres ennuis judiciaires. Il a suffi de trois petits jours pour entendre, de nouveau, parler de Nathalie. Parce que Gaetano (diminué par un AVC subi) a osé s’adresser à son aide familiale, Nathalie pète les plombs et réintègre la prison.

Interrogée sur ces deux premières scènes, la quinquagénaire conteste toute responsabilité affirmant "n’avoir jamais commencé les altercations".

La troisième et dernière scène reprochée à la prévenue n’est pas contestée. La gérante d’une maison médicale a eu les cheveux arrachés et reçu des coups de béquilles par Nathalie, mécontente de ne pas pouvoir obtenir son ordonnance pour son traitement à la Méthadone.

Encore et toujours de la violence

Trois ans de prison sont requis contre la prévenue pour l’ensemble de son œuvre, qui témoigne d’une totale absence de remise en question étant donné les précédentes condamnations déjà pour des faits de violence.

À la défense, Me Cerquetti plaide la clémence du tribunal pour l’unique scène de violence reconnue par sa cliente. Pour les deux premières scènes, un acquittement pour légitime défense est sollicité.

Jugement dans deux semaines.