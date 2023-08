Séjour illégal et détention de cocaïne à Charleroi : il évite la prison

Début d’année, Hessin a écopé d’une double peine de prison: un an pour la détention de cocaïne (avec une amende de 8 000€) et trois mois supplémentaires pour ne pas avoir le moindre titre de séjour sur notre territoire. Absent, Hessin n’avait aucune adresse au moment de la procédure judiciaire et ne pouvait donc pas être averti de son procès.