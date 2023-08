Toujours selon Yassir, c’est par le plus grand des hasards qu’il avait rencontré sa victime en rue. La veille, le prévenu et Cevic avaient pourtant, semble-t-il, convenu d’un rendez-vous devant le bureau de poste de Charleroi. La victime avait, selon Yassir, volé son portefeuille. "Il s’agissait d’un rendez-vous afin qu’il me rembourse puisqu’il m’avait volé mon portefeuille. Mais il n’est jamais venu", expliquait l’homme, détenu en attendant son jugement.

Le lendemain, Yassir a donc croisé Cevic. Ce dernier a été contraint de se réfugier dans une librairie puisque "deux hommes étaient sur lui en train de le déshabiller de force". Le commerçant, témoin des faits, a confirmé. Une seconde personne a par ailleurs confié aux enquêteurs avoir assisté à une pluie de coups de Yassir vers sa victime.

Une réduction de peine

Interpellé, Yassir portait sur lui les vêtements de sa victime. Alors qu’il contestait avoir volé les habits. "Il s’est déshabillé de lui-même pour me montrer qu’il n’avait plus rien sur lui", s’est-il défendu.

Étant donné l’état de récidive et les nombreux antécédents judiciaires de Yassir, le parquet était persuadé de la culptabilité du prévenu et souhaitait une peine de quatre ans de prison ferme. Finalement, l’homme écope de 30 mois de prison ferme.