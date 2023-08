Du “Club Dorothée” au cinéma, le “Bruce Lee belge” habite Charleroi : “J’ai commencé les arts martiaux dans ma chambre”

“Tout petit, j’étais déjà très intéressé par l’aïkido, le kung-fu ou encore le karaté, par exemple. Mais comme j’étais encore un peu trop jeune pour m’inscrire dans un club, je me suis surtout documenté sur ces sports en parcourant des livres. Ensuite, j’ai commencé à m’entraîner seul dans ma chambre, en imitant les mouvements que je voyais dans les dessins animés japonais qui passaient à la télévision, dans le “Club Dorothée” notamment”, raconte celui qui a grandi à Leeuw-Saint-Pierre, dans la périphérie bruxelloise, avant de déménager à Marcinelle il y a deux ans. “À l’adolescence, j’ai beaucoup pratiqué le karaté et le taekwondo, mais ce n’est qu’après mes études en physiothérapie, lorsque j’ai découvert le wing chun (une discipline chinoise qui est devenue très populaire grâce à Bruce Lee, NDLR) au début des années 90, que j’ai réellement trouvé ma voie. ”

guillement Le cinéma n’est qu’une opportunité de carrière, ce n’est pas un objectif en soi.

Persuadé depuis toujours qu’il fera carrière dans les arts martiaux, Mark Stas se donne alors les moyens de réussir. De même qu’il a quitté la Belgique pendant plusieurs années pour apprendre le wing chun dans les meilleures écoles d’Europe, en Allemagne, le Carolo d’adoption enchaîne les boulots à temps partiel pour perfectionner son entraînement… et créer sa propre discipline.

“J’ai imaginé le wing flow system parce que je ressentais vraiment le besoin d’adapter mes connaissances martiales à ma propre pratique”, explique son fondateur. “Je ne voulais pas forcément me démarquer des autres disciplines. Mon but principal était surtout de trouver un équilibre entre ce que je faisais et ce que je recherchais, à savoir un art martial avec des coups explosifs mais pas du tout agressifs. ”

Mélange de wing chun, de sports de combat et de self-défense, le système de Mark Stas séduit très vite dès son lancement dans les années 2010. D’abord en Belgique, où une cinquantaine d’adeptes fréquentent les trois écoles ouvertes à Charleroi, Mons et Leeuw-Saint-Pierre. Et ensuite dans le monde, où son inventeur se produit régulièrement dans des festivals et des salons.

À l’affiche aux côtés de Patrick Kilpatrick et Éric Roberts

“Mais c’est en 2016 que tout s’emballe”, se souvient celui que l’on surnomme le “Bruce Lee belge”. “À cette époque, j’ai été repéré grâce à des vidéos que je partageais sur YouTube. Je recevais déjà quelques messages de l’étranger dont l’un provenait de Ron Smoorenburg, un acteur néerlandais connu en Asie pour avoir partagé l’affiche de plusieurs films aux côtés de Jackie Chan et Steven Seagal. Lors d’un voyage en Thaïlande, je l’ai rencontré et il m’a ouvert les portes du cinéma, sans que je ne demande rien. En quelques mois, j’ai alors tourné dans trois films différents. ” Depuis lors, entre deux semaines de boulot, Mark Stas enchaîne les tournages “qui en valent la peine”, comme "Borrowed Time III", son dernier film. “C’était une chouette expérience aux côtés d’acteurs prestigieux comme Patrick Kilpatrick, qui a notamment travaillé avec Jean-Claude Van Damme dans "Coups pour coups", et Éric Roberts” qui a enchaîné les rôles dans les années 80 et 90 aux côtés de Jon Voight (“ Runaway Train”) et Sylvester Stallone (“ L’Expert”).

Aujourd’hui proche de signer “pour quatre grands films d’action” et récompensé fréquemment pour son implication dans le monde des arts martiaux, le Carolo reste les pieds sur terre malgré tout. “Je ne cherche pas à être connu à tout prix. Jouer pour simplement apparaître à l’écran, ça ne me dit rien. Il faut que le scénario me parle avant tout. Car ma priorité, ça reste les arts martiaux et le wing flow system. ”

“Mon surnom de “Bruce Lee belge” ? J’en suis flatté mais… ”

Depuis quelques années, Mark Stas s’est vu affubler d’un petit nom pour le moins imposant. Et pour cause, pour les internautes, il est… le “Bruce Lee belge” !

“C’est un surnom qui me flatte mais que je prends avec un certain recul car je suis conscient de ne pas avoir les mêmes qualités que lui”, atteste le Carolo. “En fait, je pense que beaucoup de gens me surnomment ainsi car je suis asiatique d’origine, que j’ai créé un art martial similaire au sien (le Jeet kune do, NDLR) où l’explosivité est primordiale, et que j’apparais désormais dans quelques films. Mais la comparaison s’arrête là. Pour moi, Bruce Lee n’a aucun équivalent : il est unique, tant dans son art qu’à l’écran. ”

Cinquante ans après la mort du “Petit Dragon”, Mark Stas – qui a 50 ans lui-même – l’assure : “Personne n’égalera jamais Bruce Lee. ”

“Ce qu’il réalisait, c’était le top du top ! C’est un acteur mythique pour des millions de gens à travers le monde. Même 50 ans plus tard, on parle encore de lui tant il a marqué les esprits”, poursuit le fondateur du wing flow system, lui-même fan de la première heure. “Comme beaucoup, Bruce Lee a été une source d’inspiration pour moi. Tout petit, j’avais d’ailleurs une photo de lui sur le mur de ma chambre. Il constituait une sorte d’objectif à atteindre en termes de perfection et de maîtrise martiale. ”