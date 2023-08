Charleroi: le sursis probatoire pour un homme violent

Le 9 mai dernier, le prévenu a menacé un voisin armé d’une machette. Face à la police, pourtant, le Carolo a nié la scène de menaces, osant même se montrer agressif avec les forces de l’ordre et tentant de se faire passer pour la victime de cette histoire.

Par ailleurs, à deux reprises, par téléphone, le CHRSM d’Auvelais a reçu des menaces d’Hendry. “Il a appelé pour souligner leur incompétence et dire qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il allait donc leur faire la peau. Tous étaient apeurés”, signale le parquet. Le Foyer de la Haute Sambre fut aussi dans le viseur du prévenu. Ne voyant pas avancer son dossier pour obtenir un nouveau logement, Hendry a alors insulté et menacé une employée de la société de logement public.

Comme requis par le parquet, Hendry a écopé de la peine de prison prononcée. La défense a tout de même obtenu un sursis probatoire, permettant à Hendry de vivre ces derniers jours le plus sereinement possible…