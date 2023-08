Charleroi: la foire aux manèges d'août commence ce samedi 5 août, il y aura beaucoup d'animations au programme

Une solution qui convient aux trois parties, forains, Ville et visiteurs, a été trouvée: les manèges s’installent sur le parking P1 du Dôme de Charleroi, au 2 de la rue des Olympiades. À l’écart des habitations, plutôt facile d’accès et forcément proposant des places de stationnement sur les autres parkings de l’ancien Spiroudôme, le site devrait rencontrer le succès.

En tout cas, tout démarre ce samedi 5 août, dès 14 heures. L’ouverture des métiers forains mènera, sur le coup de 18 heures, à une inauguration officielle avec un orchestre et des danseuses brésiliennes. Dimanche 6, des mascottes défileront dans les allées entre les métiers forains et les plus petits pourront dès lors rencontrer Mario, Olaf, Stitch ou encore Buzz L’éclair. Le mercredi 9 août, ce sera une journée consacrée aux enfants, avec grimages et sculptures de ballons gratuits. Samedi 12, le groupe rock Remember jouera en concert à partir de 19 heures. Dimanche 13, la foire sera animée par une parade "pokémon" avec une pokéball géante. Nouveau kids’day programmé le mercredi 16 avec grimage et ballons gratuits. Vendredi 18 août, une nouvelle animation musicale rythmera la foire d’août, avec un récital de chansons de Pierre Milan, à partir de 17 h 30. Enfin, les forains fermeront leurs manèges et leurs loges à l’issue de ce dimanche 20 août. Cette dernière journée sera animée par une parade du Roi Lion et fera l’objet d’un tarif réduit.