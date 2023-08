Charleroi: après le cambriolage de son local technique, la troupe d'El Bwèsse à Téyâte reprend espoir grâce à la solidarité

C’est la hantise de toutes les associations, les comités, les petits clubs sportifs, les troupes de théâtre: être à la merci d’un acte délictueux, criminel, un seul, et risquer de tout perdre. Victor Gravy, cofondateur d’El Bwèsse à Téyâte, qui anime notamment la Wallo’mobile, est revenu du chevet de sa maman, ce premier août, pour découvrir qu’une fenêtre du local où tout le matériel, les décors, les costumes, les outils, de sa troupe sont rangés, avait été brisée, afin d’ensuite fracturer les portes du lieu. "Il est difficile de définir quand ça s’est passé exactement, constate Victor Gravy. Mais il y a certainement eu du va-et-vient, avec des premiers cambrioleurs qui ont certainement pris ce qui avait le plus de valeur et d’autres qui seront passés par après. Il peut y avoir jusqu’à huit jours que notre local est fracturé". Toujours un peu sous le choc, il concède: "C’est sûr, on suppute, on imagine, on se dit que ce sont peut-être des gens qui savaient ce qui se trouvait là et ont attendu le bon moment. Ou ça peut aussi être des petits cambrioleurs qui voulaient juste jeter un œil et ont eu de la chance, si on peut dire".