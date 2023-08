Charleroi: Stan et Pipou en concert au Poche théâtre, ces 10 et 11 août

Dans les coulisses et sur scène, le public pourra renouer avec un duo d’exception, Stan et Pipou. Depuis pas loin de 25 ans, ce duo irrésistible écume les centres culturels, les théâtres, les petites salles et les bars de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’ailleurs. Stan Pollet le rappelle: "Nous offrons du café-théâtre aux gens, des chansons qui racontent des histoires, pas nécessairement du travail de chansonniers qui commenteraient l’actualité de la semaine mais nous abordons forcément les grandes problématiques de notre société, avec toujours de la légèreté". Sans revendiquer de modèle, il se remémore: "Mon papa passait beaucoup de disques de Brassens, sur le pick-up, à la maison, quand j’étais petit. Je garde une impression forte de Gare au Gorille, qui, sous des airs de chanson grivoise, raconte quelque chose de profond sur la Justice humaine. J’imagine que c’est aussi de là que me vient cette façon d’écrire des chansons qui peuvent évoquer des choses graves tout en divertissant le public".

Stan à la guitare, Pipou aux percussions, le duo fonctionne à merveille: "Nous racontons aussi beaucoup de blagues entre deux chansons, surtout Pipou, d’ailleurs, qui n’hésite jamais à dire énormément de bêtises". Stan l’analyse assez facilement: "Il y a quelque chose du duo de clowns classique entre nous. Je suis le clown blanc, Pipou est l’auguste, je tente de maintenir le sérieux et lui fait tout pour apporter le chaos".

Un rôle qui n’étonnera personne, surtout pas ceux qui le savent déjà: ce Pipou-ci, c’est "le" Pipou de la variété et du rock belge francophone. Celui qui s’échine derrière ses bongos sur Charlie Brown ou So Fla Fla, deux des nombreux succès du groupe Two Man Sound, référence des années 1970 ; celui qui, là aussi avec Lou Deprijck, et sous son vrai nom, Yvan Lacomblez, va cosigner le tube mondial Ça Plane Pour Moi ; celui qui, enfin, a aussi écrit des succès pour Mino ou Philippe Lafontaine. "Parfois, je le soupçonne d’être plus populaire que moi", s’esclaffe Stan, avec élégance.

C’est en tout cas un retour en terres carolos qui s’annonce gagnant pour le duo. "Nous avons sauté sur l’opportunité de revenir à Charleroi. Le Poche théâtre correspond bien à la taille et à l’atmosphère qui convient à nos concerts et spectacles, avec une proximité maximale avec le public. Il y a désormais de nombreuses années, nous avons participé plusieurs fois au Carolo Music Rallye, ce sont de bons souvenirs".

Stan et Pipou, avec leurs nouvelles chansons, c’est donc au Poche, rue du Fort, 70, ces 10 et 11 août. Tickets au 0494/70 02 21.