Quai 10: plus de 7000 entrées en juillet 2023, c'est le double de juillet 2022

Météo maussade, programmation forte et variée, avec beaucoup de VO sous-titrée, effet "Barbenheimer", de la sortie concomitante des films Barbie et Oppenheimer , pouvant attirer à la fois des publics différents et complémentaires, voilà les principales raisons évoquées par le Quai 10 pour son succès constaté: le centre de l’image termine son mois de juillet 2023 sur plus de 7000 entrées, soit le double d’entrées constatées en juillet 2022. L’équipe du cinéma de la ville-basse complète: les sorties jeune public, comme Ladybug & Chat Noir ou Élémentaire ont également attiré les spectateurs.