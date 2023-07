Panne générale des horodateurs à Charleroi

"C'est une panne générale due au réseau. La RCA n'a pas la main là-dessus et la panne est mondiale", nous a-t-on répondu à la RCA. "On espère que ça sera rétabli cet après-midi, mais on n'a que peu d'informations pour le moment."

Le parking est-il alors gratuit aujourd'hui? "Non", répond la RCA. "Puisque l'horodateur ne fonctionne pas, le disque bleu doit être apposé sur le pare-brise du véhicule, selon les dispositifs prévus par la loi."

Comprendre: vous avez le parking gratuit, mais limité à deux heures, avec l'obligation d'apposer un disque bleu. Après deux heures, vous devez déplacer votre véhicule: c'est ce que dit la législation. Si ce n'est pas fait, vous risquez une amende. "Mais puisque le système est hors-ligne, on en tiendra évidemment compte dans d'éventuelles redevances", précise tout de même la RCA.

Note: ceci ne vous concerne évidemment pas si vous avez un abonnement en bonne et due forme ou une carte de riverain.

Mise à jour 18h00: Depuis ce jeudi 16 heures environ, le problème technique a été résolu.