Charleroi: une boulette de cocaïne par jour

Pour fêter la nouvelle année, Hessin a écopé d’une double peine de prison: un an pour la détention de cocaïne (avec une amende de 8 000 €) et trois mois supplémentaires pour ne pas avoir le moindre titre de séjour sur notre territoire. À l’époque de son procès, Hessin n’avait aucune adresse et ne pouvait donc pas être informé de la procédure judiciaire lancée à son encontre. Il a toutefois fini par être arrêté et envoyé en prison.