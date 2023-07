Charleroi: la Ville rappelle la mise en garde contre l'arnaque récurrente de la collecte d'objets et de vêtements sur les trottoirs

La Ville de Charleroi attire l’attention de ses citoyennes et citoyens: une nouvelle fois, des flyers sont apparus, cette semaine, dans les boîtes aux lettres des particuliers, pour un appel aux dons, en vêtements et objets divers, avec une date programmée pour la collecte. La Ville l’affirme: non seulement, cette collecte n’est organisée par aucune structure officielle, ni ONG ni ASBL, mais, en plus, laisser traîner des objets sur la voie publique peut tomber sous le coup de l’article 196 du Règlement général de Police. Ce serait dommage d’écoper d’une amende administrative, en pensant faire preuve de générosité.