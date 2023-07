Charleroi: plus de 400 grammes de cocaïne et 6000 € découverts

Athmane effectue des allers-retours entre une Renault Scénic et l’immeuble de Montignies-sur-Sambre, où vit Mahloud. Les policiers décident de fouiller le quadragénaire. On retrouve sur lui 123 grammes de cocaïne et la clé du logement de Mahloud. Une perquisition domiciliaire s’en suit et permet aux agents de mettre la main sur 300 grammes de poudre blanche, du matériel nécessaire au conditionnement, deux revolvers et des munitions. Mahloud, qui a tenté de prendre la fuite à la vue des policiers, a été cueilli.

Lors de leur interrogatoire, les deux hommes sont passés aux aveux. Ils ont affirmé s’être lancés dans la vente de drogue afin de "survivre". Ils sont tous deux en séjour illégal sur le territoire belge, ce qu’ils ne contestent pas.

La prison, seule solution

Ce jeudi matin, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, le duo a réitéré ses aveux. Malgré la bonne coopération des deux prévenus à l’enquête, le parquet entend se montrer sévère. Et pour cause: les deux hommes sont en état de récidive. Mahloud a été condamné pour des faits similaires à 2 ans de prison avec sursis en 2016. Athmane est également connu pour sa violence. De la prison ferme est requise par le parquet: 30 mois pour le premier, 2 ans pour le second cité.

Les deux avocats de la défense n’ont pas "36 solutions".

Ils plaident une peine de probation autonome et une peine de prison la plus réduite possible. Jugement lundi prochain.