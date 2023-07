Charleroi: Marie Kervyn de Meerendré, spécialiste du scoutisme, au sein de la maison Bultot, à la galerie Bernard

Une fois la porte franchie, on se rend compte directement que Marie est tombée dans les mouvements de jeunesse depuis sa plus tendre enfance. Elle n’est pas une simple commerçante mais bel et bien une experte qui connaît toutes les unités de la région. "Quand des parents arrivent avec leur enfant pour se fournir en uniforme, ma première question est de demander dans quelle unité il est. Certains parents ne sont pas au fait que chaque unité a, par exemple, une couleur de foulard différent. Suivant l’endroit, je vois quel uniforme fournir".

Les mouvements de jeunesse et le scoutisme restent très populaires et continuent à perpétuer des valeurs positives. Les nombreux camps organisés durant les vacances d’été prouvent bien que le scoutisme au sens large est très populaire car, au-delà du bénéfice de se retrouver en groupe de son âgé, il s’agit d’une véritable école de la vie, où chacun trouve matière à s’épanouir.

"Chaque année, on a des enfants sur listes d’attente. Pour des raisons d’assurance, le nombre d’enfants est limité suivant la tranche d’âges. Mais le souci est qu’on a de moins en moins d’animateurs. Les valeurs du scoutisme sont propres à chacun. Personnellement, mes valeurs acquises sont l’honnêteté, la débrouillardise et l’envie de mieux faire. Pour d’autres cela peut être le vivre ensemble ou l’épanouissement. C’est en fonction de son expérience que l’on tire des valeurs. Les 10 lois scouts sont aussi inspirantes. Pour ma part j’accorde beaucoup d’importance à celle qui dit que le scout s’engage là où il vit et que le scout fait et mérite confiance. Quand on dit que le scout chante en toutes circonstances, cela veut dire qu’il faut continuer d’avancer, malgré les obstacles ou le découragement. En général, les mouvements de jeunesse offrent toutes ces valeurs. Partout où il y a des jeunes qui créent des animations pour les plus petits, il y a de la transmission de valeurs".

Bien plus que la vente d’équipements

Son expérience est telle qu’elle n’hésite d’ailleurs pas à inviter certaines mamans non expérimentées à venir faire le sac de leur enfant qui part pour un premier camp. Marie peut aussi personnaliser et broder les uniformes.

Outre le fait de vendre des articles de scoutisme, Marie s’est formée afin d’offrir à tous la possibilité de personnaliser les uniformes avec des broderies, notamment. L’histoire de Marie n’est pas uniquement liée au scoutisme, même si elle regrette un peu de ne plus animer dans des mouvements de jeunesse. Son histoire familiale est également très riche ; dans son magasin, trône une lettre écrite à sa tante par la femme de Robert Baden-Powell, le créateur du scoutisme. Entrer dans son magasin, c’est se plonger dans le passé tout en comprenant le présent ; notamment quand elle nous apprend que c’est un l’un de ses aïeux qui a participé au choix du premier roi des Belges.