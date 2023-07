Charleroi: Gaïa installe son "zoo virtuel" sur la place Verte, ce premier août

À travers une visite en 3D, avec des lunettes de réalité virtuelle (VR) sur le nez, les participants vont se plonger dans du "tourisme éthique", à travers un safari au plus proche des éléphants, des tigres, des girafes et des manchots, dans leur habitat naturel mais, forcément, sans les déranger ni risquer de les blesser.

Parce que, comme le rappelle Gaïa, "dans le monde, plusieurs millions d’animaux sauvages sont tenus en captivités, dans des enclos infiniment plus petits que leur habitat naturel. Ils peuvent souffrir de pathologies mentales et physiques graves, avec un ennui tel que les animaux deviennent fous", l’association qui se veut être la voix de ceux qui n’en ont pas, invite donc le grand public à cette expérience inédite: découvrir la savane en Afrique et le permafrost en Antarctique grâce à la réalité virtuelle.

Plutôt que d’observer les animaux en safari, ce qui, au-delà des coûts souvent exorbitants, dérange les animaux sur leur propre territoire ou de leur rendre visite au zoo, ce moment de partage, qui peut être vécu seul, en famille ou entre amis, entend ouvrir les regards, sensibiliser les consciences et nourrir le débat. Au sein de l’association Gaïa, on continue d’ailleurs à militer contre les zoos et les parcs animaliers, où les animaux sauvages "ne trouvent jamais tout ce dont ils ont besoin, même quand les meilleurs zoos se donnent beaucoup de mal pour réduire l’impact néfaste de la frustration et l’ennui".