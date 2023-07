Drogue à Charleroi: trois suspects à bord d'une voiture

À l’intérieur de la voiture, Hamza, Abdelkader et Amine sont contrôlés. L’activité de vente de produits stupéfiants se confirme. Abdelkader tente même de dissimuler un petit GSM contenant des messages évoquant des transactions. La perquisition menée dans le bâtiment repéré par les policiers révèle la présence de quelques grammes de cocaïne et d’héroïne. Pas de quoi qualifier Hamza et Abdelkader de "gros dealer de Charleroi", mais tout de même de les faire juger par la justice.

Amine, lui, jure que la drogue découverte dans la voiture ne lui appartient pas et qu’il s’est trouvé "au mauvais endroit au mauvais moment". Pour les deux premiers dealers, une peine de 18 mois de prison est requise. Pour le malheureux passager uniquement poursuivi pour la détention de drogues, six mois de prison sont requis.

Les différents avocats à la défense ont plaidé un sursis simple pour Hamza et Abdelkader et un acquittement pour Amine. Jugement le 31 juillet