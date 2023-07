Charleroi: le "boss de la rue Turenne" se retrouve au tribunal

Un cutter à un euro…

Si le jeune homme en séjour illégal sur le territoire est emprisonné depuis début juin, c’est pour une scène de violence en deux actes l’opposant à Gabriel. En pleine rue Turenne, les deux hommes se sont verbalement attaqués, avant d’en venir aux mains. "J’ai reçu le premier coup, et j’avais le bras dans le plâtre. Alors, je me suis défendu", explique Amine le showman.

Déterminé à en découdre, le prévenu est par la suite allé dans un magasin non loin pour se munir d’un cutter. Un euro pour un objet pouvant occasionner de gros dégâts à la rue Turenne où règne l’insécurité. Ça pose question…

Après avoir reçu, outre des menaces, une pierre en plein torse, Gabriel a pu compter sur sa maman pour se sortir des griffes d’Amine. "C’est elle qui l’a fait rentrer dans son commerce avant de fermer la porte à clé", précise Me Huet, partie civile. Pour le parquet, Amine doit être condamné à deux ans de prison pour les coups et blessures, les menaces avec le cutter, le port de l’objet et le séjour illégal sur le territoire.

À la défense, c’est un sursis simple qui est sollicité pour celui qui n’a aucun antécédent judiciaire en Belgique et qui a acquis le cutter "pour faire peur", après avoir "failli mourir à cause d’un coup à la gorge." Jugement lundi prochain.