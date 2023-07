Charleroi: la foire aux manèges, du 5 au 20 août, prendra place au parking P1 du Dôme

Depuis le lancement du grand chantier de rénovation de la ville-haute, la question se pose chaque année: où la foire aux manèges va-t-elle se dérouler ? La réponse de la Ville vient de tomber: du 5 au 20 août 2023, les métiers forains s’installeront sur le parking P1 du Dôme de Charleroi. L’échevine des Fêtes Babette Jandrain et le représentant des forains Garry Van Bellinghen commentent: "Ce site a été choisi d’un commun accord. Il présente l’avantage de pouvoir accueillir des attractions à sensation de grande taille, comme la Turbine, haute de 70 mètres, venue expressément de France. Et il y a du parking à proximité" . La foire sera accessible de 14h à 22h et jusqu’à minuit les week-ends et la veille du 15 août.