Charleroi: une expo inattendue au Bois du Cazier, la vie d'un charbonnage est racontée avec des briques Lego

Les possibilités d’assemblages des petites briquettes danoises n’ont de limites que celles de l’imagination des petits et des grands. Au Bois du Cazier, on en a fait une expo didactique sur la vie de la mine et des mineurs. Et c’est une première en Belgique, en plus d’une excellente raison de plus de découvrir et redécouvrir le site de mémoire, inscrit au patrimoine de l’Unesco.