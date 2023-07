Charleroi: les concerts des Fêtes de la Madeleine, c'est du 25 au 27 juillet, avec Benny B en tête d'affiche

Bourgeois de la Jeunesse, et donc membre du Comité des Fêtes qui organise les réjouissances populaires et musicales sur le kiosque de la place Francq, Jean-Philippe Preumont l’avait affirmé, au moment de dévoiler les noms à l’affiche de ces 643e Fêtes de la Madeleine: "Depuis la pandémie liée au coronavirus, nous avons vu une réelle hausse des cachets des artistes". Un état de fait qui n’a rien d’une excuse facile, tant la qualité des artistes reste au menu. Certes, on n’est plus au cœur des grandes gloires de la variété française comme c’était encore le cas il y a quelques années, mais la foule ne va rien rater de ces grands moments à venir.