Zone Tibi: les ramassages prévus ce 21 juillet sont reportés au samedi 22 juillet

Plusieurs zones sont concernées pour les sacs résiduels blancs et les sacs organiques verts, il s’agit de Charleroi, Gilly, Gosselies, Marchienne-Docherie, Montignies-sur-Sambre et Fleurus 3 (Saint-Amand, Brye et Wagnelée). La zone d’Anderlues est concernée, pour les conteneurs rigides (poubelles à puce) verts et gris ainsi que pour les collectes sélectives, PMC et verres-papiers-cartons. Ce report au 22 juillet est également d’application pour les PMC sur Gilly et Charleroi ainsi que pour les verres, papiers et cartons pour Charleroi.

Pour rappel, il est demandé aux usagers de la zone Tibi de sortir leurs déchets dans la fenêtre de temps la plus adéquate, à savoir la veille du passage des collecteurs après 18 heures ou le jour même avant 6 heures.