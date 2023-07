Charleroi: le secrétaire de la CSC, Fabrice Eeklaer, regarde déjà vers la rentrée

Fabrice Eeklaer, vous présidez le comité de développement stratégique de Charleroi Métropole. Quel bilan tirez-vous du travail accompli durant le premier semestre ?

Une fois encore, je crois que nous avons démontré notre capacité à élaborer des projets qui rassemblent. Et cela dans des domaines d’action essentiels au redéploiement de notre région, à commencer par la formation. Après la cité des Métiers et le Campus U qui associait l’UMons, l’ULB, l’UO et la Haute école provinciale Condorcet, deux autres acteurs majeurs ont rejoint la dynamique: c’est l’UCLouvain et la HelHa. Leur dossier d’extension de l’offre d’enseignement universitaire a été validé, ce qui va augmenter l’attractivité et le poids du campus. En parallèle, nous avons travaillé à l’élaboration d’autres projets ambitieux dans le cadre du Fonds Social Européen et du Fonds de Transition Juste. Nous avons cette force et ce pouvoir d’agir ensemble à Charleroi, de mutualiser les énergies et les moyens…

C’est une spécificité des acteurs de Charleroi Métropole ?

Je le pense ! Nous parvenons à dépasser les clivages pour nous inscrire dans une dynamique collective. Et nous faisons montre d’agilité. Il est primordial en effet de pouvoir être parmi les premiers à faire des choses qui ne se font pas encore ailleurs, nous l’avons déjà illustré en créant des écosystèmes innovants. Que ce soit dans les biotechs il y a trente ans ou désormais dans le domaine de l’alimentation avec food C, ou dans le projet Factori d’innovation sociale porté par l’instance bassin enseignement qualifiant, nous réussissons !

Vous avez parlé d’agilité. Quel autre atout identifiez-vous pour le comité de développement stratégique ?

Sa capacité à penser le développement à l’échelle de tout le territoire. Figurez-vous que Charleroi Métropole n’est pas un concept si récent que ça. Pour les 70 ans de Notre Maison, j’ai retrouvé un discours de Germain Cappelleman de 1975 dans lequel il plaidait pour la création d’un pôle de vie de 500 000 habitants qu’on appellerait… Charleroi Métropole (rires). On ne peut plus se contenter de développer une région en misant tout sur son lieu de centralité. Il faut une vraie dynamique territoriale, qui aborde les enjeux incontournables que sont la transition énergétique, le numérique, l’intelligence artificielle, la santé. Il nous faut réinventer une façon de vivre et notre passé industriel représente une vraie force dans la construction de l’industrie de demain !

Que vous inspire l’échec du projet de la filiale masques de Deltrian ?

Énormément de déception, et aussi de la colère, car la responsabilité politique de cet échec est énorme. Il illustre parfaitement comment nous restons prisonniers du système néolibéral, de l’ultracapitalisme que disent vouloir combattre des membres de nos gouvernements. Si l’on considère en effet que le premier critère d’attribution d’un marché public est le prix, alors c’est qu’on n’a tiré aucun enseignement des crises que nous venons de traverser, en particulier celle du covid. L’exécutif wallon s’était engagé à mettre en place les conditions de notre autonomie, de notre indépendance industrielle pour ne plus jamais avoir à risquer de revivre la pénurie de masques du printemps 2020. Et là, c’est comme si cette pénurie n’avait jamais existé !

Vous avez d’autres motifs de colère et d’inquiétude ?

Hélas, oui ! Le projet de loi Van Quickenborne qui met à mal le droit de grève en Belgique, la judiciarisation du conflit chez Delhaize, l’échec des négociations sectorielles dans le Verre et les fabrications métalliques et même, les arrêts de travail des pilotes de Ryanair, tout cela n’est pas de bon augure. Demandez-vous à qui rapporte le crime et vous constaterez que c’est toujours au patronat. Il est le seul à gagner et le fait avec l’appui total du politique. Nous voulons que ça change.

La rentrée sociale sera chaude ?

Ma crainte, c’est qu’elle soit aussi politique avec les élections législatives et européennes en point de mire. Les esprits risquent de s’échauffer. Il y a déjà eu de la musculation entre la droite et la gauche. Si cela s’accentue, on n’arrivera plus à rien. Or, beaucoup de lois ont montré leurs limites: celle de 96, la loi Renault pour ne prendre que ces exemples… Nos gouvernements ont donné au patronat tous les outils de blocage dont ils avaient besoin pour court-circuiter le dialogue social.

À Charleroi, la rentrée sera quand même souriante avec l’inauguration du campus…

C’est vrai, et la fin des gros travaux de rénovation de la ville haute marque le début d’une nouvelle histoire pour ce quartier. Mais si l’on veut que ça fonctionne vraiment, tout le monde doit s’impliquer: les propriétaires avec une nouvelle offre de logements, les commerçants avec de nouveaux services, etc. Il me semble qu’ils l’ont compris. On sent de l’engagement. Ça, c’est déjà très positif !