Montignies-sur-Sambre : les coups au SDF ? Une gifle! Le vol de vêtements ? Il s’est déshabillé tout seul! Le parquet, lui, n’est pas convaincu...

Une grosse différence avec les témoignages

Toujours selon Yassir, c’est par le plus grand des hasards qu’il a rencontré sa victime en rue. La veille, le prévenu et Cevic avaient, semble-t-il, rendez-vous devant le bureau de poste à Charleroi. "Il s’agissait d’un rendez-vous afin qu’il me rembourse puisqu’il m’avait volé mon portefeuille. Mais il n’est jamais venu", explique l’homme, détenu.

Le lendemain, à Montignies-sur-Sambre, Yassir a donc croisé Cevic. Ce dernier a été contraint de se réfugier dans une librairie puisque "deux hommes étaient sur lui en train de le déshabiller de force ", rapporte le libraire témoin des faits.

Une seconde personne, elle, confirme aux enquêteurs avoir assisté à une pluie de coups de la part de Yassir sur sa victime.

Le vol de vêtements est également contesté par le prévenu. "I l s’est déshabillé de lui-même pour me montrer qu’il n’avait plus rien sur lui", jure Yassir qui fut interpellé alors qu’il… portait les vêtements volés de la victime.

La fermeture de Carsid

Pour le substitut Vervaeren, l’ensemble de ces détails permettent de dire que le prévenu n’est pas aussi désolé que ce qu’il tente de faire paraître. En état de récidive et vu le nombre de pages à son casier judiciaire, la peine requise est fixée à 4 ans de prison ferme. À la défense, on tente de rassurer tout le monde en proposant une peine de travail. Me Rooselaer insiste notamment sur le contexte autour de la scène avec ce vol de portefeuille dénoncé par son client, mais aussi sur les antécédents judiciaires. "Il y a beaucoup de condamnations de police dans le lot. Ce n’est pas un danger public."

Selon l’avocate, le point de départ de la délinquance de Yassir fut sa perte d’emploi à cause de la fermeture de l’usine Carsid fin 2012. Jugement pour fin juillet.