Jumet: les fêtes de la Madeleine démarrent ce jeudi 20 juillet

Dès 16 heures, l’ouverture du champ de foire se déroulera en musique. Les organisateurs, en l’occurrence le comité des Fêtes qui est également la société folklorique des Bourgeois de la Jeunesse, le rappellent: avec quelque 40 métiers forains, le champ de foire de la Madeleine est, de loin, la plus grande ducasse en Wallonie à être organisée par une structure qui ne soit pas une autorité publique. Les manèges seront une nouvelle fois installés sur la place Francq et ses rues avoisinantes ainsi que tout le long de la rue Houtart et sur la place du Prieuré, là où se trouve la chapelle de Notre-Dame de Heigne, classée depuis 1941 et dont les parties les plus anciennes remontent au XIIe siècle.

C’est évidemment l’ancienneté avérée de la chapelle, et une trace écrite d’une procession qui y est rattachée, constatée dans des documents de 1380 qui, par nomenclature, permet d’affirmer qu’il s’agit, cette année, de la 643e Madeleine. Les festivités se poursuivent vendredi, le 21 juillet, avec un concert du groupe The Minds, qui reprend les grands succès de Simple Minds, dès 20 heures. Le kiosque installé au centre de la place Francq va vibrer d’autres cris et au son d’une autre partition, samedi soir, le 22 juillet, avec le traditionnel gala international de catch. Dimanche 23 juillet, le Tour de la Madeleine rythmera la journée, depuis la messe des pèlerins, à 4 heures du matin, jusqu’au retour vers midi et demi. La soirée musicale sera assurée par l’harmonie royale L’Union, de Leval-Trahegnies.

Le lundi 24 juillet, comme le veut la tradition, la journée sera entièrement consacrée à un autre volet du folklore jumétois: toute la matinée, les sociétés de la marche prendront part à la messe militaire, à 10 heures, puis défileront, en ordre, à l’offrande à Notre-Dame de Heigne. L’après-midi sera occupée par un grand moment pour tous les marcheurs: la remise des médailles d’ancienneté va démarrer à 13 heures pour se finir vers 21 h 30. Pour cette 643e édition, quelques chiffres remarquables sont une nouvelle fois à épingler: 35 médailles seront remises pour 20 années de Tour ; 16 pour 30 années et 7 pour 40 ans de fidélité indéfectible au folklore. Cinq médailles de 50 ans seront également remises ainsi que, c’est plus rare, une médaille de 60 années de Tour pour Oscar Saerens, des Marins Américains, et une médaille de 70 ans, qui sera décernée à Freddy Depris, de la Garde royale anglaise et ses Écossais.